我國透過政府對政府(G2G)方式，依印尼政府所需產業領域，共同開設2＋i產學合作國際專班培育人才。專班學生歷經在台一年學習，預計於8至9月進入企業修習校外實習課程，精進職能培訓及體驗企業職場文化。

印尼二技2＋i產學合作國際專班(下稱2＋i專班)學生，歷經在臺一年學習，預計於109年8至9月進入企業修習校外實習課程，精進職能培訓及體驗企業職場文化。2＋i專班是我國首度透過政府對政府(G2G)方式，依印尼政府所需產業領域，共同開設專班培育人才。

我大專院校開設的印尼技2＋i專班，107學年共開設4班、招收88名學生，108學年開設6班、招收167名學生。其中正修科技大學與華鏞機械公司合作開設機械工程專班，第1屆招收26名學生，第2屆招收31名學生。

正修科大第1屆2＋i機械工程專班學生第一年在校學習精密量測、工程統計與品質管制等理論課程與實作訓練，奠定專業知識理論基礎。

8月起，學生將於華鏞品管部精密檢測室修讀校外實習課程，華鏞為三陽機車及光陽機車的協力廠商，在華鏞工程師專業培訓下，學生以在校所學精密量測知識為基礎，訓練學生具有獨立完成汽機車各種齒輪、心軸、連結器、傳動軸等零組件加工精密度檢測的能力，與利用量測紀錄建立資料庫回饋應用於加工流程，以進階精進學習品質管制的應用。

教育部表示，2＋i專班已辦理2屆，與印尼政府共同培育具實務技術及華語文能力的學生，學生於一年級學習專業領域理論知識，強化華語能力，於校外實習課程期間應用課程所學於對應領域企業，經循序精進該領域專業職能培訓，達成產學合作專班培養實務技術人才之目標。

學校攜手產業共同培育學生產業職能接軌與就業即戰力，所培育人才切合印尼發展需求。教育部將持續與其他新南向國家政府研商以G2G模式合作推動人才培育計畫。

(中時 )