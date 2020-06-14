香港反送中運動滿1周年，香港邊城青年、台灣公民陣線等民間團體昨在自由廣場舉行集會，並呼籲蔡政府盡快落實人道救援機制的承諾。國民黨團總召林為洲今天也表示，反送中一週年，選前撿到槍，選後丟掉不管，「說好的一週呢？沒關係，那就立院臨時會來處理《港澳條例》吧。」

陸委會主委陳明通5月28日到立法院備詢時，針對香港人道救援方案，會基於「居留、安置、照顧」三大目標對香港人道救援，並說在一周內完成。林為洲質疑，已經經過說好的一周了，還是沒看到具體方案，他諷刺蔡政府是，「選前撿到槍，選後丟掉不管」。

立法院預計端午節過後由黨團協商一個時間來開臨時會。林為洲認為，立法院臨時會要召開必須符合緊急條件。他認為就現階段狀況來看，釣魚台主權的問題有急迫性，必須召開，並發表朝野共同聲明。

至於另一方面，港人殷殷期盼的，蔡政府承諾要給的，香港人道救援方案也應盡快提出，而在野黨都有提出《港澳條例》相關條文的修正，也可以在臨時會處理。此外關於最近醫材、紓困議題也可以討論，但是關於國民參與審判的立法，還沒取得共識，不宜在臨時會通過。

(中時 )