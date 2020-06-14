全台防疫大解封，不過口罩依然搶手，連鎖藥妝店屈臣氏，除了有大家引頸期盼的特殊色中衛盒裝醫療口罩，還有獨家限定款口罩，因此第一波150萬片一上架就被搶光，第二波13日到貨依然秒殺，還沒買到的可鎖定16日網路商店，以及17日到全台門市購買。
6月17日全台超過580家屈臣氏門市將開賣5000盒50入獨家限定的「匠心醫用口罩」，包括成人平面、成人3D版及婦幼平面醫療級口罩，每盒250元。中衛盒裝醫療口罩只有在屈臣氏網路商店販售，有最搶手的酷黑、深單寧及麥飯石灰、薰衣紫等特殊色，每盒300元，限量3000盒，16日上午10點開賣，每人限購1盒，售完為止。
此外，還有小顏醫用口罩，一包7入，每包69元。至於已登記預購「eMask口罩」的，即日起至6月21日，可憑取貨序號及身分證字號至選取的屈臣氏門市領取，可享有多款指定商品優惠價，寵i會員有加碼贈3000點。
(中時電子報)
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