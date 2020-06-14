近兩年來因為香港反送中、中美貿易戰升溫影響，兩岸關係持續陷入僵局，對於國民黨半年多來，在2場選舉大敗，嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑認為，現在台灣在「反中」就有選票情況下，國民黨若沒提出新論述，就必須做好長期在野準備。

港媒中評社近期專訪余元傑教授，探討兩岸關係未來走向及國民黨往後發展議題，他認為，在民進黨訴諸民族主義打著「反中」大旗下，不管內政、經濟做是否有成效，只要打出「抗中牌」，就能凝聚和鞏固選票。

學者坦言，國民黨從去年香港「反送中」開始後，就失去話語權，在台灣政壇被邊緣化，兩岸也被邊緣化，台美關係通通被邊緣化，誰還在乎國民黨講甚麼？

而民進黨藉操作兩岸敵對，國民黨過去從反攻大陸到國統綱領，最基本的主軸是「兩岸一中」，現在「一中」基本沒有了，若國民黨繼續拿香跟著民進黨拜，永遠沒有選票，長久以往，年輕人不會支持國民黨，連原有的選民也不會再支持國民黨。

有人認為兩岸一中是國民黨的包袱，可是它也等同是國民黨的象徵，拿掉的話，就不是國民黨了，也沒有所謂的國共關係，而民進黨一貫主掌「不統」，國民黨能跟著講「不統」嗎？

余元傑認為，在目前反中就有選票的效應下，國民黨必須有長期在野的準備，在「兩岸同屬一中」論述已成為非主流的當下，國民黨如果沒有自己的論述，不僅將長期在野，而且在政治上也被邊緣化了。

(中時電子報)