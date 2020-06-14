為了提升中小企業研發及產業競爭力，新竹縣政府今年續辦「地方產業創新研發推動計畫」，今年補助總經費超過2500萬元，凡設籍於新竹縣轄內的中小企業均可提出申請，今年度以「AI人工智慧、綠能永續、生物醫學、精緻農業」為計畫研發者優先鼓勵，另增設受疫情影響的產業調整審查重點比例，申請日期至7月25日截止，可獲補助金額最高為100萬元。

地方產業創新研發推動計畫簡稱為地方型SBIR，是為鼓勵中小企業進行產業技術、產品創新研究，新竹縣長楊文科表示，新竹縣未來發展要好，地方產業的進步不能少，因此只有精進研發、產業升級，才能使新竹縣經濟向前衝。

今年受到疫情影響，衝擊許多產業，楊文科也說，請縣民相信「縣府永遠與您並肩作戰，一起攜手渡過難關」。今年除了補助經費較去年增加近1倍，也延長收件期間，讓有創新計畫的中小企業，有較為充裕的時間可準備。

產業發展處長陳偉志表示，推動地方型SBIR為政府施政重要一環，今年受疫情影響，縣府要當創新轉型的縣內中小企業的後盾，此次增設受疫情影響企業適用的審查辦法，針對受疫情影響的產業調整審查重點比例，藉此鼓勵受影響中小企業投入研發，提升競爭力。此外，為鼓勵地方產業發展，今年度對具「AI人工智慧、綠能永續、生物醫學、精緻農業」為計畫研發標的者，優先給予鼓勵。

新竹縣產業發展處於計畫網頁提供線上懶人包、影音導讀，有意報名的中小企業，即日起至網頁報名「懶人包搶先看」，留下聯繫方式即可瀏覽最新資訊。此外，產發處也提供每周五現場1對1諮詢服務，包含計畫書撰寫教學、創新概念聚焦、政府資源轉介。

報名可至計畫服務網頁查詢，如有任何申請諮詢需求及創新提案疑問，也可電洽新竹縣地方型SBIR專案辦公室免付費專線0800-800-400分機236、238。

(中時 )