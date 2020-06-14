現在人觀念越來越開放，談戀愛也更不在乎年齡差距，處處上演父女戀、姊弟戀。大陸有一名40歲熟女就和25歲小弟弟談戀愛、結婚。不過，她的「嫩夫」卻是閨蜜的兒子，而且她從老公8歲時就認識他了，坦言：「那時候真把他當孩子。」

綜合陸媒報導，1980年出生的這名熟女今年正好進入不惑之年，比老公大了整整15歲。她在網路上PO出一張兩人17年前的照片，寫道：「2003年我23歲老公8歲，那時候真把他當孩子。」原來老公是她閨蜜的兒子，所以兩人才會認識。

至於熟女的「婆婆」今年43歲，也就是說這對婆媳只差了3歲，站在一起絕對不會有人相信她們的輩份足足差了一倍。婆婆在18歲時生下兒子，屬於早早結婚生子的類型；如果照片中的這名熟女也18歲結婚生子的話，那麼她的老公和兒子就只差3歲。

不過婆婆一點也不介意「姊妹變兒媳」，大方表示「相識17年，做了15年的閨蜜，此時已做了2年的婆媳關係，我們依然開心快樂，只是談話內容變了」。至於一般婆媳相處不合的問題，在她們身上完全沒有發生；網友認為女方是一路從小屁孩看著老公長大成人，小屁孩也是一路追隨著大姊姊長大，將來感情一定很好、不容易吵架。

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(中時電子報)