宥勝一家四口常在Youtube節目分享生活。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書）

宥勝發文。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書）

38歲宥勝過去以行腳節目《冒險王》走紅，也曾演出《犀利人妻》，2015年他和經紀人小嫻（蕾媽）閃婚生下一子一女，最近一家四口常在Youtube節目《宥勝去哪兒》分享生活，近日大甲媽祖遶境，宥勝昨(13日)發文帶著老婆孩子共襄盛舉，也坦言此行是為了老婆下周要開心臟手術祈福，希望一切順利平安。

宥勝當年閃娶小嫻，上月有網友發文指不明白宥勝為何會和小嫻結婚，更說女方不漂亮，宥勝後來親自回應結婚經過，透露自己曾一度和小嫻分手，接著交往一位白富美，但親友的質疑未停歇，才讓他發現：「原來關於我的伴侶，全世界最需要確定的人，只有我自己」，並讚另一半了解他，「她願意在我看不見的地方默默付出，卻沒打算跟我要任何回報。她幾乎願意放下一切，就為了和我一起追尋我想要的人生冒險」。

宥勝日前透露，小嫻某天因心律不整發作，緊急送急診，小嫻遲遲不敢開刀動手術，寧可陪在小孩身邊，讓宥勝火大，反問太太：「如果死掉在小孩面前，妳OK不OK？」，最後夫妻倆去找醫生諮商，才決定開刀。昨宥勝透露臨時起意，全家到彰化參加媽祖遶境，替下周要進手術房的小嫻祈福，宥勝逗趣寫下：「謝謝所有在路上遇見的你，以及現在被我們直接破門而入，還準備炒豬睪丸給我們吃的熱心居民」，網友也獻上祝福說：「祝福蕾媽手術順利成功！」、「一定會平安順利的！！！」、「開心能在西螺遇見你們，祈求蕾媽手術順利、平安」。

(中時電子報)