美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全球示威抗議，昨（13）日極右派抗議人士走上倫敦街頭，企圖守護雕像不受反種族歧視抗議人士推倒，兩派人馬相遇後爆發激烈流血衝突，警方也遭到攻擊，當晚，倫敦警方已逮捕上百人。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，點燃全美、乃至全球各大城市的「反種族歧視」、「黑人的命也是命」抗議行動，示威人士紛紛推倒歷史上帶有種族主義色彩、鼓吹奴隸制的名人雕像。周六，以極右派、足球迷、退伍軍人為主的抗議人士走上倫敦街頭，他們誓言守護雕像，免於受到反種族歧視抗爭者的破壞。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、英國廣播公司（BBC）報導，周六，數百守護雕像的示威人士聚集英國國會前廣場，他們宣稱要守護矗立在國會外的已故英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的雕像，示威運動很快升級為暴力行動，示威人士朝坐在馬背上的騎警丟擲玻璃瓶，並向警察圍成的人龍施放煙火，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）更報導，一名抗議人士一拳朝鎮暴警察的臉打去。

(中時電子報)