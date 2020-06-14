韓國瑜遭罷免後，行政院副院長陳其邁預計下周請辭，投入高雄市長補選。陳其邁會承接罷韓的人氣跟票數？名嘴羅友志對此認為「根本不可能」，「『討厭民進黨』因為『討厭韓國瑜』就消失了嗎？你想得美！」。

中選會公告高雄市長韓國瑜罷免案投票結果並發布補選時程，6月20到24日受理市長候選人登記，8月15日投票。高雄市長補選，民進黨黨政人士表示，下周三民進黨中常會將徵召陳其邁參與高雄市長補選，陳其邁也將辭去行政院副院長一職。

陳其邁會承接罷韓的人氣跟票數？羅友志則在臉書發文直言「根本不可能」。他說「討厭民進黨」因為「討厭韓國瑜」就消失了嗎？「你想得美！」

羅友志提及三大原因，包括一、陳其邁沒有罷韓人氣。二、還要小心「討厭民進黨」復辟。三、更要擔心代理市長「有沒有做的比韓國瑜好」。他最後表示，陳其邁沒有想像中那麼強啦！

(中時電子報)