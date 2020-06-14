北京再爆疫情關機場？交通部：仍依現行規定 11:012020/06/14 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為北京首都機場。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸北京已連續2天出現新的新冠肺炎案例。由於兩岸間仍有4座機場互飛，其一就包含北京，是否要加強管制備受關注。 交通部次長王國材說，交通部未收到中央疫情指揮中心指示前，仍然依現行規定，若有症狀送醫院或集中檢疫，無症狀居家檢疫14天。若有新指示，將依此重新處理。 兩岸直航機場現僅開放北京、上海浦東、廈門及成都，國人回台要居家檢疫14天，從湖北回台比較嚴格，必須集中檢疫。 (中時 ) #檢疫 #北京 #交通部 #機場 #指示 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 陳時中也救不了！強推醫材上限燒到小英 挺蔡醫師群組爆退群潮 - 生活 拿400請閨蜜幫買彩券...幸運女中頭獎3300萬 真相曝光她崩潰了 - 生活 韓國實測氣炸鍋恐致癌！專家曝原因在… - 生活 魚能傳染？進口鮭魚驗出新冠病毒！專家曝原因出在... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。