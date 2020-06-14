大陸北京已連續2天出現新的新冠肺炎案例。由於兩岸間仍有4座機場互飛，其一就包含北京，是否要加強管制備受關注。

交通部次長王國材說，交通部未收到中央疫情指揮中心指示前，仍然依現行規定，若有症狀送醫院或集中檢疫，無症狀居家檢疫14天。若有新指示，將依此重新處理。

兩岸直航機場現僅開放北京、上海浦東、廈門及成都，國人回台要居家檢疫14天，從湖北回台比較嚴格，必須集中檢疫。

(中時 )