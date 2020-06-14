觀霧森林遊樂區邀大家來觀霧賞山椒魚。〔謝明俊攝〕

「觀霧山椒魚」是台灣本島發現的5種山椒魚之一，是台灣特別有的有尾兩棲類，數量稀少，多分布在觀霧森林遊樂區，新竹林管處特別舉辦「漫遊觀霧神祕兩棲國度」邀請民眾一起來探訪罕有的嬌客。

「觀霧山椒魚」喜愛寒涼氣候，於1996年首次發現，並以「觀霧」為名，族群數量稀少，近年來更因全球暖化及人為干擾，面臨嚴重的生存危機。

為此，新竹林管處觀霧國家森林遊樂區將於109年7月4日下午1時舉辦「漫遊觀霧神秘兩棲國度」主題活動。本次活動免收報名費，採網路報名，並於6月15日早上8點起開放報名，因名額有限，想一同漫遊觀霧神秘兩棲國度的民眾，務必把握報名機會。

本次活動將邀請對兩棲爬蟲類有深度研究的游崇瑋老師向大家介紹觀霧山椒魚的命名由來、特色、生存環境及生存危機，以及臺灣其他山椒魚種類及中高海拔的兩棲爬蟲類，透過這場講座活動，一起認識觀霧神秘的兩棲類與爬蟲類的奧秘。

新竹林區管理處表示，觀霧國家森林遊樂區海拔約2,000公尺，夏季平均氣溫約攝氏17至20度，是最佳避暑勝地，而且目前國內新冠肺炎疫情已經趨緩，歡迎大家到觀霧走走，享受森林浴。

(中時 )