身為NBA本季奪冠呼聲很高球隊成員之一的快艇後衛路威廉斯，眼見厄文帶頭高喊罷賽，引發外界不少抨擊，路威廉斯不僅沒反對，更認定復賽將替全美各地示威活動帶來干擾，「你們渴望回家喝啤酒看球，而非為了平權而戰，這就是復賽的影響！」
但路威廉斯並未把話說死，似乎也替自己留後路，「我沒說自己不打，但每天我們看《ESPN》報導NBA即將復賽，我卻在《CNN》看到昨晚又有一名黑人被警方殺害，我不期望你們了解，因為你們沒有發言平台，所以我的平台可以借你們。」
眼見外界把抨擊焦點放到自己身上，路威廉斯也回應，「你們最好停止教我怎麼工作，尤其是這份你們沒做過的工作，假如今天有球賽，你們離開抗議回家看球，這就是干擾，還有《看台報告》請清楚引用我用的字眼，冷靜一點，保持戰鬥！」
只是有人反對，自然也有人同意，火箭後衛小瑞弗斯就公開批評厄文作法太過自私，「我知道很多NBA球員需要領到薪水，99％的NBA球員也沒賺到像厄文這麼多的錢。我們復賽能替很多孩子帶來娛樂與希望，我想這一點非常重要。」
(中時 )
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