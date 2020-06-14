苗栗縣長徐耀昌將在15日上午9時直播健康包粽子。〔苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

端午節將至，粽子是重要的應景食品，為保障民眾食用粽子安全，苗栗縣政府衛生局派員至轄內生鮮超市、大賣場及粽子製造場所等7家，抽驗粽子及其餡料等共計抽驗21件，檢驗衛生指標菌、漂白劑、防腐劑等項目，檢驗結果其中一件粽子與規定不符，產品已下架停售，並移至來源廠商所轄的衛生局處理。

衛生局提醒民眾，在購買粽子時，須注意以下幾點，一、慎選食材：外表過於鮮豔或聞起來有嗆鼻氣味的食材勿購買，選擇包裝完整、標示清楚的食品。二、注意保存：粽子的保存期限較短，尤其現在已進入夏天，應儘速食用完畢，如未食用完，也要記得放進冰箱中，避免細菌滋生，再次食用之前必須澈底的加熱才可食用。三、不宜食多：吃粽子時應搭配蔬果等纖維質較高的食品，且留意少油、少鹽、少糖、多纖維的飲食原則，以達到均衡飲食。

苗栗縣長徐耀昌也提醒鄉親，即將到來的四天端午連假，雖然國內疫情目前趨緩許多，但仍要做好自我健康管理、儘量避免出入人潮眾多的地方、注意社交距離、飯前飯後勤洗手，過個快樂的端午佳節。徐耀昌縣長將於6月15日上午9時直播健康包粽子，民眾在臉書搜尋「徐耀昌加油讚」，一起來和縣長包粽子！

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