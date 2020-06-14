左營大火男屍案，檢警不排除案發前已經死亡。（高雄市消防局提供資料照）

高雄市左營區重和路一棟民宅10日凌晨發生大火，造成28歲王姓男子命喪火窟，由於火警發生前，王男曾和郭姓女友爭吵，另王男焦屍斜躺床上，沒有掙扎跡象，檢警研判，王可能服用藥物昏迷或在案發前已死亡，為釐清真正死因，已採取王的檢體與血液，送法醫研究所化驗，結果將於本周出爐。

左營重和路民宅10日凌晨發生大火，警消出動19車55人搶救，火勢於20分後撲滅，隨後在屋內找到28歲王姓男子焦屍，郭女向警方坦承，2人因6500元的房租費大吵一架，吵完她先入睡，中途起床看見男友睡在一旁，她就走到陽台透透氣，約20分後回房間驚見臥室起火，她隔著房門呼叫男友卻沒反應，於是先趕緊逃到一樓求救。

鄰居透露，火警發生不久前曾聽見2人爭吵，全案起火原因由消防局鑑定釐清中，檢方開庭訊問郭女釐清案情，郭女否認縱火，但因有諸多疑點，包括王男生前遭遇火災，竟沒有逃生跡象、及郭女陳述案情和其他證人說法有出入有待釐清。

檢警因此研判，王男可能在大火發生前就已經死亡，或他因服用藥物而昏迷，為釐清案情，法醫已採集王男血液送驗，釐清是否服用藥物，也在喉嚨部位採集檢體，清查是否有濃煙成份，一旦鑑定報告出來，案情即可明朗。

(中時 )