富邦悍將本周已4連敗，使總教練洪一中執教生涯900難產，一直停在899勝。今天繼續在台南球場與統一獅交手，富邦派出土投除仕朋銜命先發，要幫洪總把魔術數字「M1」歸零。獅隊則由洋投達尼爾應戰，獅隊要挑戰本周5戰全勝，達尼爾的勝投也尚未開胡，也要爭取中職生涯首勝。

陳仕朋戰績2勝2敗、自責分率5.53，在上月14日先發後因背部不適降二軍休息，之後在二軍先發2場，投8局被敲13安，失3分皆為自責分。今年他對獅隊2場先發皆拿下勝投，且都是「優質先發」，對戰自責分率僅2.03，被打擊率也只有2成，壓制力相當不錯。不過相隔1個月返回一軍先發，調整狀況如何須觀察。

達尼爾目前0勝0敗、自責分率8.80，本季尚未對富邦先發，今天是首次交鋒。總計3場先發1場中繼皆無關勝敗，投15.1局挨了35支安打，失15分皆為自責分，被打擊率是偏高的4成55。不過最近獅隊打擊不錯，對達尼爾應可提供足夠的火力支援。

(中時 )