◎粽星雲集Global Mall接地氣＋創意系入味

端午佳節將至，粽子為送禮應景必備食物，疫情趨緩下，今年粽子預購買氣熱，Global Mall精選端午名粽、冰品及人氣禮盒，APP訂購1分鐘搞定，14日前線上預購享特定禮盒9折起，單筆滿1500元可享免運費。

◎端午饗宴與粽不同 奢華餡料一次嘗遍

今年端午節落在6月25日，各家飯店早已推出琳瑯滿目的粽子分食送禮商機，除了保守派愛嘗的傳統經典款外，不少飯店也絞盡腦汁在口味或做法上拚創意，盼為端午粽禮添上與眾不同的新亮點。

◎獨家調配醬料 搭配肉粽美味爽口

33歲楊老闆本來從事電腦維修工作，受到大環境影響轉職，與妻子在新北市中和區經營「鑫旺世家大腸蚵仔麵線」，除了麵線好吃外，肉粽口味更是一絕，獲得不少饕客喜好，他們大讚楊老闆調配的醬料，酸酸甜甜搭配肉粽相當美味。

◎用心製作好粽 巧巧小肉粽一口一顆

隱藏在嘉義市東市場的巧巧小肉粽，負責人郭貴葉用心製作好粽子25年，從小吃攤轉型為粽子達人，把傳統肉粽不斷創新口味，更做到宅配、批發，食材堅持採用台灣好米好料。

◎田中廟邊肉粽 網路團購夯

彰化縣田中鎮乾德宮媽祖廟旁，有1間專門賣肉粽的小店面，店門口小小的招牌，只有簡單寫著「肉粽」，但老顧客都知道它的店名就叫「廟邊肉粽」，在地飄香30年，以傳統手法製作的肉粽充滿古早味，是熟客的最愛。

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(中時電子報)