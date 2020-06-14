不僅全大陸在大陸發展5G，各地各城彼此間也在較量5G建設的進度，深圳市工業和信息化局13日表示，深圳正借助產學研深度融合的創新優勢，大力培育發展新經濟、新業態，特別是發力5G、工業互聯網等新基建；今年8月底前，深圳將新鋪設約1.7萬個5G基地台，總量將達4.5萬個，屆時可在全大陸率先實現5G基礎設施高質量全覆蓋和獨立組網。

此外，深圳市工業和信息化局特別表示，5G基地台建設進入全力衝刺期，重點轉向室內分布和小微基地台的深度覆蓋。

深圳市工業和信息化局透露，深圳市工業和信息化局負責人透露，深圳5G建設正在加速，預計今年8月底前總共建成4.5萬個5G基地台，實現5G網路高質量全覆蓋，而且目標是獨立組網；目前，深圳已專門印發加快進5G基礎設施建設的工作方案和相關建設規畫，細化具體措施，梳理各區建設任務，下發任務清單。

事實上，深圳基礎建設起步的較早，因此條件也較周全，早在幾年前，深圳就開始大力發展電動車、充電樁等產業；就在2年前，聚焦了工業互聯網建設，並密集頒布政策措施，推動一大批項目落地，在加強研發和加速產業化的同時，積極推廣應用。

目前，深圳加快推進工業互聯網產業示範基地建設，形成各有特色的工業互聯網發展格局，包括龍華區成為省級工業互聯網產業示範基地；寶安區是國家新型工業化產業示範基地，成為全國唯一區級示範基地；同時，深圳培育出華為、富士康、華龍迅達等一批先進的工業互聯網平台，還有速加網、雲端工廠、衣全球等「總部＋工廠」進行跨地域的網路生產新業態。

(旺報 )