北京接連爆出新冠肺炎本土確診案例，令人擔憂是否為第二波大爆發。目前官方宣布，北京已進入非常時期。而被驗出有新冠病毒的新發地市場，已暫時休市；民眾擔心蔬菜斷貨，紛紛驚慌搶購。另外，由於目前感染源不明，陸疾控專家曾光建議，暫時不要吃生鮭魚。

新發地批貨市場是首都最大的「菜籃子」，蔬菜佔全市供應總量約70%，豬肉佔全市供應總量約10%，牛羊肉佔全市供應總量約3%。如今暫時休市，讓大家擔心之後買不到蔬菜，紛紛排隊搶購。對此北京家樂福採購負責人史國清表示，昨（13日）從產地直採蔬菜到貨大約100噸，供應北京市門店銷售，這是平時訂貨量的2到3倍，完全可以滿足日常顧客的需求。

距離新發地批貨市場15公里的岳各莊批發市場負責人則指出，市場豬肉上市量從原來每天1000頭增加到每天2000頭到3000頭，牛肉羊肉上市量從原來每天300頭增加到每天800頭到1000頭，蔬菜上市量從原來每天100萬公斤增加到150萬公斤，相信一定可以滿足需求。

除此之外，官方也極力強調，貨源充足，請民眾不要擔心。另外，由於新發地的董事長張玉璽12日透露，在切割進口鮭魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒，讓大家相當恐慌。

對此，大陸疾控中心流行病學原首席研究員曾光表示，有些產品涉及到外國進口，比如鮭魚，還有同樣進口的同一批產品等，它的冷藏環境可能是適合病毒生存的；而鮭魚的食用方法不同於其他肉類，大眾往往生吃。他強調，目前發現病毒檢測為陽性，情況不明，特別是並不知道它的來源究竟是被人傳播，還是其他情況，這些問題沒查明之前，建議大家不要生吃鮭魚。

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(中時電子報)