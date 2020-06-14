鍾肇政追思音樂會蔡英文總統頒發褒揚令。(呂筱蟬攝)

台灣文學之母鍾肇政辭世，桃園市政府14日於桐潭國小舉辦鍾肇政追思音樂會，以鍾老生前喜歡的樂曲以及他所創作的詩句譜成的歌曲演出為主，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦等人與會，現場有2000多人到場致意，共同緬懷這位文學巨擘。

蔡總統頒發家屬一等景星勳章及褒揚令感謝鍾肇政一生貢獻。她致詞時表示，鍾老醫生為國家文化、台灣文學奉獻太多，在威權時代無畏提攜後進，勇敢與堅持表現在對文化以及族群的關懷，終其一生奔走，她也回憶，過去曾和鍾肇政同台，當天天氣很熱，自己忘了戴帽子，鍾老把自己的帽子給她戴，讓她深深體會到長者對她的溫暖。

她最後引用鍾肇政在1991年提出「新個客家人」的主張，強調希望所有族群一起同心為大家的未來努力。「我們願意為尋回我們的尊嚴，再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心為大家的光明未來戮力以赴」。

行政院長蘇貞昌也說，鍾肇政為客家大老當之無愧，在艱難中鼓勵並提攜後輩，他不只在書房中，也不是在象牙塔內，鍾老精彩的一生豐富了台灣。

(中時 )