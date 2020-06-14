新北市環保局13日接獲通報，新北市三峽弘道里河川工程遭人填埋廢棄物，會同三峽警方局與三峽區公所前往稽查，當場破獲承攬河道疏浚的工程廠商非法掩埋廢棄物。全案依違反《廢棄物清理法》送辦，最高可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。新北市環保局指出，已要求廠商將填埋物挖出並運至合法廢棄物處理廠處理。

環保局表示，民眾反映三峽區弘道里弘道80-2旁，有業者疑似在河道偷埋廢棄物，立刻至現場要求怪手司機開挖，果然挖出數袋廢棄物，內容包括廢纖維或棉、布等混合物，由警方將怪手司機、領班帶回偵訊。

怪手司機偵訊時指出，是受託掩埋廢棄物，而領班則坦承公司承攬三峽公所河道清淤工程，但該河川挖除的淤泥少，不足核銷，才會自行運來鄰近縣市下水道工程的土方及其他廢棄物充當河川疏浚清淤挖掘成果，以便用來申報清淤費用。

環保局表示，本案事業負責人及相關人員未依廢棄物清理法規定方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，除請三峽警分局移送新北地檢署偵辦，也要求廠商將現場挖除及運走廢棄物依規定運送至合法廢棄物處理廠處理

環保局呼籲，依廢棄物清理法規定，只要涉及違法清除處理廢棄物，即有連帶行政、刑事及清理責任，提醒業者切勿心存僥倖。

環保局表示，感謝當地熱心民眾在第一時間發現可疑對象並舉報，三峽派出所陳永庭巡佐迅速掌握犯嫌突破心防供出填埋位置，始能確認汙染行為，功不可沒。

(中時 )