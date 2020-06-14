為了推動原鄉產業，新竹縣政府為原住民合作社成立輔導小組，包含連結經營管理、法令、補助等部分，目前縣內部分合作社面臨資金、社員年邁、文書能力不足等狀況，縣長楊文科也指示跨部會協助，期望能在地創造就業機會，促進原鄉發展。

楊文科期望原住民行政處、社會、農業、勞工等局處，適度輔導縣內尖石、五峰鄉的原住民合作社，6月初也委託專業團隊，辦理教育訓練，講解相關法令、個案輔導、參訪交流、諮詢服務等，期望能使原住民合作社永續經營。

原民處表示，五峰鄉竹林養生村合作社營運成績亮眼，2015年推出「五峰獵人學校」，透過講解狩獵、編織、紋面等文化，結合生態導覽、農產品及伴手禮銷售，帶動旅客體驗、住宿、深度旅遊，行銷部落野趣逍遙遊系列旅遊商品。

2020年推出「五峰獵人學校×YAMAI石生部落」品牌行銷，並以泰雅飲食為出發，透過部落耆老講述食材應用、部落主廚帶領遊客前往部落食物森流派對遊程，甚至還有微電影、社群媒體行銷，增加曝光機會。

尖石那羅農特產產銷合作社則透過無農藥友善耕作香草，打出那羅香草品牌，並有化妝保養品、香草零嘴等，此次因應疫情，還有推出純露酒精洗手液等居家清潔補充組，並於電商上架，帶動部落發展。

原民處統計，目前新竹縣有14家合作社停業，因社員年齡老化，無法掌握通路、行銷，加上資金、技術、文書能力不足等狀況，縣府也委託專業團隊評估，若無法重新營運，也將辦理解散及清算。

(中時 )