台南市一名正妹到朋友家參加聚會，玩得相當盡興也喝了不少酒，因為是在朋友家中，所以喝多了直接倒在沙發上睡覺。聚會中一名黃姓男子見正妹倒臥，竟趁機對她性侵；正妹直到隔天上午起床發現下體有異物流出，才驚覺自己被性侵，急忙報警處理。

判決書指出，正妹於2019年9月29日晚間10時許，到黃男與女友李姓女子合租的房子聚會，但黃男卻趁著女友離開客廳時，對已經醉倒的正妹上下其手，不僅狂親她的嘴唇，還不停撫摸她的胸部。直到深夜1時許聚會結束，其他友人離開之後，黃男見機不可失，竟直接脫下正妹的褲子對她性侵。

正妹隔天上午6時許清醒之後發現自己的下體有異狀，而且「有東西流出來」，立刻向警方報案。正妹表示，自己只認識黃男的女友，當時自己昏昏沉沉、酒醉癱軟，但還是有一點意識，知道只要黃男女友離開客廳，黃男就會過來強吻自己和揉胸。正妹供稱自己感覺下體有異物進入，是在其他朋友都離開之後發生的，速度非常快，而且有點痛，由於在場只剩下黃男一人是男性，故認定他性侵自己，並對黃男女友說：「妳男朋友好像對我做了不好的事情。」

（示意圖／Pixabay）

正妹到成大醫院驗傷，發現內褲褲底內層斑跡、外陰部、陰道深部的確有精子細胞，而且還與黃男的染色體型別相符。不過黃男一再否認性侵正妹，辯稱精子是自己和女友性交時滴出來，不知道正妹怎麼會拿到自己的精子；其他在場友人則證明正妹沒有任何「取得精子細胞」之可疑舉動。

台南地院審理此案，認定黃男犯乘機性交罪，對正妹身心造成負面影響，考量他過去曾有酒駕行為、只有高中畢業，犯案後避重就輕、矢口否認犯行，依妨害性自主判他3年6個月有期徒刑，全案可上訴。

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(中時電子報)