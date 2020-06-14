新北市樹林區昨（13日）晚間8時許，一輛自小客車綠燈右轉時，沒有注意到後方救護車正鳴笛要通過紅燈，接著就直接撞上救護車右後方，造成車上2名病患第2度受傷，經分別送往仁愛及亞東醫院救治，並沒有大礙，警方後續將調查駕駛肇責。

警方調查，13日晚間7時40分許，消防分隊獲報在樹林區水源街有車禍，隨即將臉部腫脹的67歲婦人及18歲擦傷男子送醫，但行經中華路、水源街口鳴笛要過紅燈時，1部自小客車綠燈要右轉，竟無視救護車要通過，直接撞上救護車右後方。

救護車遭撞後直接翻覆，車上的救護人員雖毫髮無傷，但車上原本已經受傷的2名傷患被這一撞，又再經歷擦挫傷，改由另2部救護車送醫，所幸意識皆清醒，送醫救治並無大礙。肇事汽車駕駛向警方供稱，當時他是綠燈直行，但警方後續將進行調查釐清小客車男駕駛肇事原因。

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(中時電子報)