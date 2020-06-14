中信兄弟與樂天桃猿的「天王山之戰」持續上演，這是3連戰最後一場，昨日兄弟戰勝桃猿後，搶下戰績第一寶座，不過兩隊勝差僅0.5場，今日兩隊對決戰績仍有變數，雙方都派洋投出戰，米蘭達將正面對決卡本特。

米蘭達是兄弟王牌洋投，今年2場先發對上樂天桃猿拿下1勝，其中有一場丟滿8局不過無關勝敗，對戰自責分率2.57，有效壓制「暴力猿」打線，不過米蘭達最苦惱的是隊友火力支援不足，讓他自5月8日後就沒拿過勝投。

而桃猿派出卡本特先發，他本季2度交手兄弟吞下1敗，不過總計投13.2局僅失2分，對戰自責分率低至僅1.32，雖然還未對上兄弟拿勝投，不過帳面成績相當亮眼，而桃猿由於王溢正因傷而跳過一次先發，卡本特領命「投一休四」出征，兄弟在進入6月後攻勢猛烈，桃猿想搶回第一寶座還要靠卡本特繳出好投壓制。

象猿3連戰邁入最終戰，前2戰雙方各1勝1敗平手，昨日觀眾人數4483名是本季新高，今日兩強碰頭情勢緊張，除了是龍頭保衛戰之外，桃猿賽後還有「想見你」活動，邀請八三夭樂團賽後開唱，也會獻上人氣單曲《想要見你想見你想你》，有機會再寫觀眾新紀錄。

(中時 )