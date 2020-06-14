「振興三倍券」預計7月15日上路，由於面額分為200元及500元，剛好與刮刮樂的面額相同，有人腦筋動得快，已打算拿來買彩券；若想買大樂透、威力彩，利用包牌、一次買多期等方式，也都不用找零，而且有人已經幫你算好，這樣買六天，有機會賺進上億元。

「振興三倍券」由於面額分為200元及500元，剛好與刮刮樂的面額相同。(報系資料照)

如何用三倍券買彩券最划算？台灣彩券公司總經理蔡國基接受媒體訪問時舉例，可連買4期大樂透，每期各1注50元，4期就有200元；也可同時搭配今彩539，一次買6期，每期1注50元，6期共300元，這樣的組合用一張500元三倍券買剛剛好，而且連續6天都有中獎機會，幸運的話，若中了頭獎，恐一夜就能致富。

此外，也可用一張500元三倍券包牌威力彩，在第一區號碼全部相同的前提下，包下第二區的5個號碼，提高中大獎機會；若想包牌大樂透，可投注「包牌7隻」2組，花費700元，用一張200元及一張500元三倍券支付也不用找零。

根據三倍券上字樣，雖然註明實體券不得找零，但台彩公司表示，交由彩券行及經銷商自行決定，蔡國基則表示，若台彩店家願意找零，不會對他們特別禁止，但民眾也不可強迫店家找零。

(中時電子報)