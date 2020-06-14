車被撞得稀爛。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

太魯閣號車頭也受損，列車延誤近1小時。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市13日晚間11點30分，57歲張姓男子駕駛轎車，卡在南美路平交道，遭台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車一頭撞上，轎車瞬間被撞得稀爛，驚心動魄瞬間，駕駛來不急逃出，慶幸只有臉部受到擦傷，但太魯閣號車頭也受損，列車延誤近1小時。

「太驚險了！」張男子表示，駕駛20年車齡三菱Lancer，行經南美路平交道前一路都與前車保持距離，沒有聽到警鈴響聲，等到駛進，平交道柵欄都放下來才聽到鈴聲，車子被卡住，不知怎麼辦，緊接著就聽到轟隆的火車急馳還來，來不及下車，接著強烈高速撞擊，將轎車「大卸八塊」，心想這聲，「我穩死啊！」心跳都停了，後來才知道沒死。

這起「最近距離面對死亡」，彰化縣消防局投入救援，鐵路警察局彰化分駐所處理，事故的原因還待進一步調查，張駕駛沒有酒駕，轎車在高速列車撞擊下，已經偏離軌道，但強烈衝擊力道下，轎車全稀爛，現場的柵欄則未撞毀，採證完畢後，將事故小客車吊走，張姓駕駛依公共危險罪嫌移送法辦。今天凌晨約0時28分恢復通行。

(中時 )