娛樂周報》李婉鈺抓姦富二代未婚夫 全球最美女星不是子瑜 金友莊吐老少配心酸 許聖梅爆罷韓內幕 11:422020/06/14 中時電子報 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李婉鈺抓姦富二代未婚夫，金友莊吐露老少配心酸。(取材自中時資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈悲報頻傳，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 608 富二代未婚夫新房床戰酒家女 李婉鈺當場抓包崩潰 608 全球最美女星排行 38歲的她打敗子瑜奪冠 609 高凌風過世6年了…金友莊鬆口吐老少配心酸內幕 609 韓國瑜被罷免後下一步？命理師曝發展 610 江蕙悼念文挨轟急關臉書 前外交官爆「韓流再起」關鍵內幕 610 小甜甜單身6年脫單了 街頭上演「親吻餵食秀」閃瞎眾人 611 51歲「台灣第一美人」蕭薔為何不婚？鬆口洩原因 611 專訪／《做工的人》製作人親揭選角秘辛！心疼這些演員曾嚴重被低估 612 寶島歌王5度外遇捲命案淪階下囚 被爆手抖罹失智症 612 人妻遭性虐慘死...命理師驚曝租客下場 613 陳珮騏臉書公開表態「政治顏色」原因曝光網友讚爆 613 45歲徐若瑄同框媽媽！網驚：好像林青霞 614 周子瑜翻版「G級祈錦鈅」更性感 穿比基尼潛水辣秀惹火曲線 614 郭采潔貼酸民正面照 反擊問「看起來善良為什麼要這樣？」 「吳奇隆3段情因錢輸慘終得到最好的」中時電子報娛樂給您追愛新聞 丁噹演唱評零瑕疵得低分 嗆：快淘汰我」中時電子報娛樂給您惹火新聞 明道甜美正宮過往曝光 受累「抄家滅族」慘被海關搜髒內褲 小豬走了出現「神秘男」寵著 周揚青收驚喜羞吐「全世界最幸福的人」 (中時電子報) #娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂 #新聞 #李婉鈺 #許聖梅 #子瑜 #全球最美女星 #罷韓 #韓國瑜 #金友莊 #高凌風 也許您會感興趣 推薦閱讀 李賽鳳遭富尪抓姦「偷情乾兒子」 最美霸王花黯然消失幕前 20:212020/06/08 娛樂 馬景濤過激演技成「咆哮帝」恢單成帥大叔 拒吞2婚吃軟飯 20:202020/06/09 娛樂 恐怖情人？男偶像將復婚妻子打到流產...竟回這句話 20:202020/06/10 娛樂 臺影史本土首例 車庫娛樂登2020上半年全台票房冠軍 16:122020/06/11 娛樂 41歲港姊楊思琦再當媽老公成謎 昔狠甩9年演員男友未婚生女 20:202020/06/11 娛樂 鍾鎮濤自曝被疫情害慘 「年初起0收入」苦哈哈 07:382020/06/12 娛樂 「小金喜善」遭誤會爽當富太太 節目自曝離婚多年 21:522020/06/12 娛樂 「全球最美千金」當女友還亂來！竇驍當眾和女助理貼身互動 23:242020/06/12 娛樂 家族巨債害感情路坎坷！吳奇隆3段情因錢輸慘 遇小17歲真愛開花結果 20:152020/06/13 娛樂 零瑕疵演唱得低分！丁噹節目搶女團名額 點名評審嗆：快淘汰我 22:012020/06/13 娛樂 娛樂熱門新聞 陳珮騏臉書公開表態「政治顏色」原因曝光網友讚爆 - 娛樂 小豬走了出現「神秘男」寵著 周揚青收驚喜羞吐「全世界最幸福的人」 - 娛樂 寶島歌王5度外遇捲命案淪階下囚 被爆手抖罹失智症 - 娛樂 家族巨債害感情路坎坷！吳奇隆3段情因錢輸慘 遇小17歲真愛開花結果 - 娛樂 筋肉爸爸外遇妻竟同步精神出軌 老公、小王上街談判互毆 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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