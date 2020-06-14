美國新冠疫情第二波可能會在下半年爆發，秋季(9月10日)才開打的NFL正在擔憂，就算第一波疫情結束，他們恐怕也會撞上第二波而被迫中斷球季。聯盟醫療長Allen Sills說：「只要有1人染病就得隔離，在這情況下恐怕不適合打比賽。」

美式足球和籃球、棒球一樣，開季前必須要有熱身賽，熱身賽之前要有訓練營。NFL現在要著手準備7月的訓練營。美媒NJ.com引述流行病專家Charlotte Baker的意見：「我們擔心的不是NFL，是整個美國的疫情。第二波疫情預計會從10月、11月爆發，而且看起來連第一波疫情都未能結束。」

因此醫生們擔憂的是美國社會能否控制疫情，而不只是球場內的感染。此外黑人民權的街頭運動仍在進行，群聚導致感染風險大增，帶頭抗爭的NFL到時候可能面臨種族政治問題「夾殺」。

另一個麻煩是防疫規定太嚴格，讓球員感到綁手綁腳。巴爾的摩烏鴉隊教練John Harbaugh在廣播節目說：「那些規定是人類做不到的。我很肯定球員賽前圍成一圈的時候無法保持6呎(社交距離)。難道球員每天只沖一次澡，只做一次重訓？」

(中時電子報)