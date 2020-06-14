國民黨多名立委、市議員連署挺國民黨自提高雄市長補選候選人，參與連署者更承諾在補選前會到高雄至少輔選5次。國民黨革實院院長羅智強表示，國民黨沒有悲觀的權利，這次補選更沒有放棄的本錢，呼籲黨中央盡快布局確認高雄市長候選人。

羅智強指出，當執政黨處心積慮的把民選首長罷免掉，當一黨獨大儼然成為事實，國民黨不能喪志讓高雄市變成特定政黨的囊中物，甚至放棄選戰。這次高雄市長補選，絕對不能只有一種聲音，愛高雄、愛台灣不是特定人的權利，藍營全黨共同承擔，要讓民主的聲音在高雄響起。

羅智強質疑，這次的罷免及補選，行政資源及政黨力量在背後操作的痕跡更是斧鑿斑斑，無論是選前行政部門配合公文發送，在以往的罷免選舉從未看見，中選會針對投開票所下指導棋，連補選也要硬縮減在兩個月內舉行；種種操作，到底急什麼？怕什麼？過往的天坑團隊想班師回朝，高雄人連選擇都無法嗎？

羅智強說，「檢視韓國瑜」的操作已經結束，這場補選，是檢視20年的天坑執政與一年半的路平燈亮水溝通的專業執政的比較。環境有沒有改變，高雄在地人最清楚；建設有沒有向前，高雄的鄉親最知道。我們要做的就是，用每個人的力量，在街頭開講、沿街拜票、網路直播等，螞蟻雄兵的方式，前仆後繼地前往高雄，發揮每個人的戰力，讓過去一年半變好的高雄，再一次的讓大家看見。

羅智強表示，韓國瑜已經被罷免，但高雄市的未來不能重回停滯，而台灣更不能只有一種聲音，一黨獨大不是民主、是專制；高雄市更不是誰的囊中之物，這場選舉藍營會共同承擔，團結一起打拚。

(中時 )