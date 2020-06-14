郭男認為偷走財神公仔有「希望財神來我家」的涵義，因此下手行竊。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區近日都有名中年男子總穿著女裝逛大街，嚇得居民報警，長和路一段1家娃娃機店內13日一尊財神公仔遭竊，劉姓店長在網路上發文譴責，警方1小時內找到竊賊，即是愛男扮女裝的郭男，他稱出獄後就酷嗜女裝，讓警直呼「你在牢裡發生什麼事？」。

50歲郭姓男子數月前剛因竊盜案服刑出獄，突然愛上穿男扮女裝，從事舊衣回收工作的他，容易取得女性衣物，經常穿著女裝上街，最常出沒在長和路、鹽水溪橋下與中崙仔部落，經常引起路人側目，居民一度驚嚇報警。

他13日穿著女裝在娃娃機店內隨手拿走機台上方1尊財神公仔，這尊公仔一直被劉姓店長視為保佑生意的神明，具有特殊意義，於是上網發文譴責，並附上「女」竊賊的照片。

警方在發文後1小時內就找到竊賊，即是愛男扮女裝的郭男，他犯案時也穿著女裝，被網友稱為「妖精」，落網後，他稱因「希望財神來我家」所以行竊財神公仔，工作時會隨身攜帶。

警詢問郭男穿女裝的用意？他自稱從數月前出獄，就愛上穿女裝，覺得女性衣服較美、較好穿，警方見到他的打扮，直呼「你在牢裡發生什麼事？」。最後依照竊盜罪嫌將全案函送台南地檢署偵辦。

(中時 )