世界銀行8日發布2020年第6期《全球經濟展望》表示，疫情可能將使全球經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退，預計全球經濟在今年收縮5.2％。不過，世界銀行同時認為，大陸經濟將保持增長態勢。此外，多家外媒也指出，大陸經濟正在復甦。

世界銀行經濟學家高斯（Ayhan Kose）表示，新冠肺炎疫情導致的經濟衰退在很多方面都是史無前例的。對發達經濟體來說，這可能是二戰以來最為嚴重的衰退，對新興市場與發展中經濟體來說，這是60年來的首次經濟收縮，未來的增長預測還有可能進一步下調，意味著政策制定者可能需要做好準備，採取更多措施來支持經濟活動。

世界銀行預測，假如大陸和亞太其他主要國家能夠避免第二波疫情，那麼隨著經濟活動逐漸常態化以及全球的封鎖解除，大陸經濟在今年將維持正增長。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8日報導，全球許多國家的經濟都受到了疫情影響，只有少數國家經濟會保持增長，大陸就是其中之一。報道援引德意志銀行首席經濟學家兼研究主管Michael Spencer評論，大陸很多產業正在回歸正常軌道，大陸經濟的內需部分已經恢復得很好，出口部分的數字也比預期要好，大陸的經濟復甦「將會令人印象深刻。」

《紐約時報》10日報導指出，自2月初以來，中國人民銀行（大陸央行）已經採取了一系列寬鬆的貨幣政策，包括降低準備金和貸款利率，以及為受疫情影響的公司提供有針對性的貸款支持。《紐約時報》援引凱投宏觀（Capital Economics）的Julian Evans-Pritchard評論，鑒於大陸寬鬆的貨幣政策，認為未來幾個月信貸規模將繼續增長。他還指出，政府債券發行規模有所增加，這將推動投資強勁反彈，並有助於在短期內支撐經濟活動。

《財富》雜誌4日也報導，大陸的經濟恢復可能比預期要快，報導援引黑石投資分析指出，由於政府出台了各種有利的經濟政策，到今年底前，大陸經濟就能恢復正常的增速。

(旺報 )