大陸北京已連續50多天沒有本土確診病例，此次疫情反彈，新冠病毒來源成謎，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友回應了公眾的諸多疑問。

有人將疫情爆發點指向生鮮批發市場，吳尊友指出，病毒在低溫存活的時間較長。而在批發市場，很多生鮮產品必須以冷凍櫃保存，這讓病毒能夠存活很長時間，傳染人的機率因此會增加。另外，生鮮批發市場人員流動複雜，只要有一個人攜帶病毒，若未能被發現而進入市場，就可能造成疫情擴散。

對於北京突然出現本土疫情，吳尊友提出兩種可能性，第一種，批發市場裡被新冠病毒污染的肉品是源頭。批發市場產品大多都不是北京本地產的，而是自外地輸入或者海外進口。目前全球每天有十幾萬染疫，新冠病毒患者處理產品加工時可能會造成污染。被污染的產品再運到北京的批發市場後，經批發市場人員接觸到被污染的產品，再擦鼻子揉眼睛，就會被感染。

而另外一種可能是，有其他的傳染來源。新發地批發市場人流量非常大，且市場的人員來自各地，出入新發地批發市場的人是傳染源。根據北京目前的狀況，第一種情況可能性更大。

(中時 )