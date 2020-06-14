台中市1名陳姓男子不滿另名男子積欠妻子104萬元未還，日前相約在豐原區一處鐵皮屋談判，孰料雙方一言不合之下爆發衝突，陳男誤將男子殺害，陳男當下手足無措不知該如何是好，向友人求救，友人建議他將遺體運載到苗栗銅鑼山區棄屍。而這位友人之所以會建議棄屍到銅鑼山上，只因他就在銅鑼山深處工作，還曾協助救難隊員救災，對於該處的地形相當了解，明白當地鮮少人經過，2人便決定將屍體丟到峭壁深谷。

警方表示，案後第4天，陳嫌心裡惴惴不安，昨（13）日在律師的陪同下前往台中市刑大自首，並自述殺人經過。陳嫌向警方供稱，死者與妻子熟識，日前為了投資而向妻子借了104萬元，但卻未照約定履行還錢，陳嫌多次追討未果，因此當天便夥同好友邀約死者前往豐原區一處鐵皮屋中談判討債。

但死者到場後還是不還錢，陳嫌相當憤怒，雙方一言不合爆發衝突，接著陳嫌便隨手拿起一旁水管、棍棒等鈍器朝著死者痛毆，原本只是想要給他一個教訓，但卻用力過猛，失手活活將他打死。

看到死者已無氣息，陳嫌驚慌失措，身旁的友人見狀，認為已無回頭路，便想起過去自己曾在苗栗縣銅鑼鄉深山中打工，雖非救難隊員，但卻曾協助救難隊前往當地救災，知曉該處山區位處偏遠、四周杳無人煙，因此建議陳嫌將遺體運到銅鑼山上丟棄，2人商討一陣後，最終決定開著4輪傳動吉普車前往銅鑼深山，並將陳男遺體推落溪谷。

警方13日派員前往銅鑼山找尋死者遺體，因位置偏遠，且遺體卡在山峭，足足花了2小時才將遺體吊起，而陳嫌與好友涉嫌過失殺人，在昨深夜遭警方移送地檢署偵辦。

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(中時電子報)