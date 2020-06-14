韓國瑜遭罷免後，支持者發起「報復式罷免」，市議員時代力量高雄市議員黃捷、民進黨籍桃園市議員王浩宇、台灣基進立委陳柏惟等人都遭點名，前國民黨立委蔡正元表示，一起迎接「海罷王」的偉大時代！桃園市議員「村長」詹江村，再點名第6人。

「罷捷」連署日前重啟，已累計至少1.6萬份連署，新黨也發起罷免陳柏惟活動。另外，臉書粉絲專頁「罷免王浩宇」指出，小編們籌備了1年半，假如王浩宇的所作所為，成為一種流行 ，真的不知道該如何教育下一代，該粉專更直言，罷免王浩宇，應該成為一種普世價值。

蔡正元昨日在臉書寫道「迎接民主罷免的偉大時代 用蔡英文的話解釋 納稅的人民看不慣 要把你們的權力收回來」，並貼上一張海報，上有陳致中、黃捷、梁文傑、王浩宇、陳柏惟等5位民意代表。

村長也響應「一起進入罷免的偉大時代」，但他的海報上多了高雄市議員高閔琳，喊話「就讓暴風雨來得更猛烈些吧！」

網友力挺留言表示，「集中火力，行使公民權，加油！」「高雄不止這些吧」、「不罷掉對不起他們」、「這麼有意義的活動怎能少了康裕成」、「陳致中要不要先改名為陳致台」、「很想罷，但肯定罷不掉」、「整頓高雄，是民主展現，全台罷起來」。

(中時電子報)