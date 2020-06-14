台中市中華夜市今天清晨發生酒客鬥毆事件，10多名來自南投的酒客在酒酣耳熱之際，其中28歲謝姓與27歲莊姓男子一言不合互毆，頭部及手部受傷掛彩，警方獲報到場協助送醫，所幸並無大礙。事後，雙方酒醒對衝突爭執原因已不記得，警方依違反《社會秩序維護法》送辦。

據了解，謝男及莊男等10多名友人自南投到中市公園路及中華路口附近的中華夜市聚餐喝酒，一行人自深夜喝到清晨6時許，喝到酒酣耳熱之際，兩人因細故一言不合，起衝突互毆，在場友人勸架制止，現場有人持銳器加入毆打，警方獲報到，謝男及莊男兩人掛彩頭部及手部多處受傷，現場血跡斑斑，將兩人送醫，現場並為查扣到凶器。

謝男及莊男兩人意識清楚，除挫傷外，並有銳器導致的傷口，所幸並無生命危險。至於衝突發生原因，事後，雙方無法說明，警方將進一步調查釐清，依違反《社會秩序維護法》將兩人送辦。

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(中時 )