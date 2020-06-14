郵輪式列車。（台鐵局提供）

郵輪式列車。（台鐵局提供）

國內疫情趨緩，安心旅遊將自7月1日啟動，台鐵局今日表示，7月至9月間，將推出系列郵輪式列車行程，包含夏季最夯主題「森林浴森呼吸，步道輕旅行」、「仲夏寶島號主題列車」、「夜宿海生館」、「台東國際熱氣球嘉年華」、「瑞穗採文旦」，以及詢問度很高的「美學郵輪式列車」。

台鐵局表示，在8月進入夏季主題花卉金針花季，郵輪式列車也安排探訪金針花三大聖地：台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山，系列行程每年推出都引起搶購，預訂請早，以免向隅。

由於北京疫情再爆發，台鐵局強調，推廣鐵道旅遊，健康防護不能鬆懈，郵輪式列車遊程多以戶外自然居多，行程中列車亦提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳等。請勤洗手做好個人衛生。領隊配戴口罩。郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於無暇規劃旅遊行程的民眾而言，是一項省心又優質的選擇。

(中時 )