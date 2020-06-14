快加油！油價連7漲 汽柴油明起漲0.8元 12:052020/06/14 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 油價連7漲！汽柴油明起漲8角。(圖/資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油價連7漲！國際油價持續回升，中油公司宣布15日凌晨零點起，汽、柴油各調漲新台幣0.8元。調漲後，92無鉛汽油每公升為21.4元、95無鉛每公升22.9元、98無鉛24.9元、超級柴油每公升18.8元。 (中時電子報) #油價 #中油 #調漲 #0.8元 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞磁 躋身百元俱樂部 04:102020/06/10 證券．權證 百元俱樂部 叩關200檔 04:102020/06/10 證券．權證 炒熱三倍券 國公營加碼促銷 04:102020/06/10 財經焦點 《晨間解盤》車電族群將成主流(倫元投顧提供) 07:442020/06/10 財經 提振民間消費 遠傳網路門市限時加碼 11:402020/06/10 財經 鬼父誆兒14歲嫩女友「仙人跳賺3萬」竟撲倒扒光自己上 12:392020/06/10 社會 《股利-鋼鐵》豐興配息3元 今年鋼品銷量看俏 12:162020/06/10 財經 台大學生會擬設轉型正義小組 蔡正元嗆：政治學生 13:152020/06/10 政治 李千那情斷6年男友Echo 被爆戀上是元介？！當事人回應了！ 14:042020/06/11 娛樂 百元理髮設計師電剪狂推 驚吐「一句」讓客人直接崩潰 21:012020/06/11 生活 生活熱門新聞 拿400請閨蜜幫買彩券...幸運女中頭獎3300萬 真相曝光她崩潰了 - 生活 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 陳時中也救不了！強推醫材上限燒到小英 挺蔡醫師群組爆退群潮 - 生活 韓國實測氣炸鍋恐致癌！專家曝原因在… - 生活 想省錢去好市多or全聯最划算？內行給中肯答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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