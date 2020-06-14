油價連7漲！國際油價持續回升，中油公司宣布15日凌晨零點起，汽、柴油各調漲新台幣0.8元。調漲後，92無鉛汽油每公升為21.4元、95無鉛每公升22.9元、98無鉛24.9元、超級柴油每公升18.8元。

(中時電子報)