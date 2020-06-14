新冠肺炎疫情趨緩，泰國可望放寬邊境管制，據泰國當地媒體報導，當局計畫推出「旅遊泡泡」（travel bubbles）計畫，讓疫情受到控制國家的國民赴泰旅遊，據傳首波解禁名單可能包含台灣，屆時台灣人赴泰不用隔離14天。

(中時電子報)

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