泰邊境將解禁 台可望入列首波名單 12:032020/06/14 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，泰國可望放寬邊境管制，據泰國當地媒體報導，當局計畫推出「旅遊泡泡」（travel bubbles）計畫，讓疫情受到控制國家的國民赴泰旅遊，據傳首波解禁名單可能包含台灣，屆時台灣人赴泰不用隔離14天。 (中時電子報) #首波 #名單 #泰國 #計畫 #旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed放寬貸款門檻 搶救中小企 04:102020/06/10 全球財經 勞動部減班休息座談會 部長南下傾聽企業心聲 04:102020/06/10 投資理財 交部攜手國旅會 力推南投之旅 04:102020/06/10 產業特刊 將與越南恢復航班 台灣被列首波名單 14:132020/06/10 生活 台灣好農進駐台東航空站 首波行銷夏雪芒果 17:592020/06/10 寶島 柯任內試辦計畫 逾2成夭折 04:102020/06/11 地方新聞 疫後振興「安心旅遊國旅補助方案」 鼓勵「FUN遊台灣」 11:412020/06/11 政治 青棒》中華培訓名單出爐 對抗賽後選正式名單 20:542020/06/12 體育 疫情影響 中金院畢業生今年首波就業已7成 13:372020/06/13 寶島 日執政黨籲鬆綁名單納入台灣 04:102020/06/14 兩岸要聞 國際熱門新聞 排隊買漢堡也出事！白人警擊斃非裔再引爆美怒火 - 時事 美加不當聯手逮捕孟晚舟？律師：一張情報備忘錄成證據 - 國際 不認同示威就造反？美媒嘆：文革已來到美國了 - 國際 2020美大選》川普警訊！40年鐵粉反感 4成認美走錯了 - 國際 影》不只壓頸？非裔男警車內疑遭毒打新畫面曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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