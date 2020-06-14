安溪國中透過幾何釘版學數學（教育局提供／戴上容新北傳真）

國中會考成績出爐，難免有學生成績不理想落入C級深淵，新北6校參與教育部計畫，降低學生成績C級狀況，今年翻轉成效豐碩6校平均下降超過10％，連帶翻轉學習態度；其中八里國中C級全科幾乎下降高達14％以上，學生直呼「感謝老師願意花更多時間在我身上，讓我不再是C到底！」。

教育局長張明文表示，這次參與教育部國教署英數適性分組教學試辦計畫的有安溪國中、八里國中、積穗國中、三芝國中、五股國中及文山國中等6校，新北將持續支持小班化差異教學，並搭配新北市「新北學力UP」支持計畫，提升學生學習品質。

八里國中成效豐碩，今年會考數學科C比例一口氣下降25％，英文科比去年下降約17％，更帶動其他科目的C比例下降，包含：國文科下降達34％、社會及自然科分別下降14％及15％，而積穗國中今年數學科待加強C不但比去年降低6.57％，A更也比去年提高3.41％，打破校史記錄。

積穗國中蔡文浩同學數學段考平均曾只有49.3分，經過適性分組教學，會考成績居然只差1題選擇題就能奪A，非選擇題滿分6分拿下5分，成為全國非選題的前10％，他靦腆的說：「在數學C組班，因人數較少，老師會過來旁邊慢慢教。尤其特別讓我的非選擇題手寫部份進步很快。」

教師也是卯勁吸引學生學習，三芝國中數學教師自製蒙特梭利教具，協助學生認識數學基本原理，八里國中教師嚴玟杏，則在課堂中特別注重與學生思考與對話，五股國中程秝虹老師上英文課時搭配平版用Quizlet，文山國中廖卿妙老師運用玩字卡Bingo遊戲，啟發學生學習動機。

教育局表示，新北2年前參與教育部「英數適性分組教學試辦計畫」，在英語或數學課，依照學習程度及能力，進行小班制差異化分組教學，各校累積出驚人成效，未來更希望將試辦計畫擴大辦理，讓新北學力「UP UP UP」。

(中時 )