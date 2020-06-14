一名人夫透露友人介紹，到大陸擔任經紀人，每月都能匯回40萬元，豈料妻子看到友人傳來一部色情片，崩潰發現丈夫竟然是AV影片的男主角。

「前幾天發現老公工作性質，我不知道該怎麼辦？」一名女網友日前在「靠北老公」匿名投稿，提到老公2年前失業，只好去做臨時工、清潔工，夫妻2人每月收入才4、5萬元，住台北又有小孩要養，成了月光族。

原po說，去年一名大哥邀丈夫去大陸當經紀人，每月底薪新台幣30萬元，還有獎金，老公聽了心動，不斷勸說只要讓他拚20年小孩長大，夫妻就能享清福，還保證不會在大陸養小三，每月一定會匯錢回家。

老公去大陸後，原po每月果真收到丈夫寄回家的匯款，最多金額在40萬元60萬元女間，讓她與小孩的生活好過很多，因為怕老公在大陸犯罪，每天就要求講電話或視訊，看到另一邊的環境多是飯店、酒店、與車內，就漸漸放心了。

沒想到前幾天LINE收到一名友人傳給她一支大陸A片，雖然片中的男主角戴口罩，講話故意拉高音，但原po一眼就看出是丈夫，驚嚇到快喘不過氣，直到心情平穩後打電話逼問，丈夫才說去大陸主要工作是到酒店找小姐砸錢拍片，自己則是當A片男主角。

女網友的情緒從震驚、憤怒變悲哀，苦嘆台灣工資只能勉強糊口，若要過好生活，老公就得去從事那方面工作，只好發文問網友「我到底該怎麼辦才好」？

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(中時電子報)