黃日華給梁潔華的最後情書曝光。（圖／取自《on.cc東網》）

黃日華和梁潔華結婚32年，育有一女黃芷晴，7年前梁潔華罹患急性骨髓性白血病，和病魔對抗多年，上月底不幸病逝，享年59歲。今(14日)家屬替梁潔華舉行告別式，現場紀念手冊曝光，黃日華寫了封告別情書淚送愛妻，遺憾兩人無法退休後環遊世界，但談到此生最驕傲的事，黃日華說：「有幸地娶到您是我一生中做得最成功的事」。

黃日華先前受訪，透露妻子的最後遺容十分安詳，她還囑咐黃芷晴之後要好好照顧爸爸，相依為命，黃芷晴則對母親喊話：「希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒」。昨梁潔華喪禮在紅磡世界殯儀館舉行，現場佈置莊嚴高雅，黃日華則說太太生前最喜歡漂亮，所以努力將靈堂布置得很美，希望可以美好的送老婆最後一程。

現場紀念場刊中則有黃日華獻給梁潔華的情書，內容寫道他會謹記梁潔華的叮嚀，收起臭脾氣，要有禮貌、責任感、多行善，成為成熟、穩重的漢子，他和梁潔華之間有3大遺憾，遺憾沒能在退休後環遊世界、遺憾沒能繼續給梁潔華幸福、遺憾沒能白頭到老。

黃日華更說，梁潔華已經回到大宇宙，要盡情享樂去玩，吃喜歡的食物，跟過世的寵物團聚，「不用擔心我這個孤獨老人家，我會憑住您那份堅強、永不放棄的精神繼續我餘生，但願跟您大宇宙再聚，化作比翼鳥，共享天福」。

(中時電子報)