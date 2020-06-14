金黃阿勃勒開滿開好 嘉義市變浪漫美城 12:092020/06/14 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市南田公園阿勃勒盛開，天空黃燦燦。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義公園金黃色阿勃勒盛開，美不勝收。（廖素慧攝） 6月21日「上帝的金戒指」日環食奇景在嘉義市最好看，且公園、街道開滿金黃色阿勃勒，一串串垂掛空中，天空黃燦燦，小花兒隨風搖曳，散落一地如金黃色地毯，美得如詩如畫，似在熱情迎接百年難見的日環食，嘉義市成浪漫小城。 嘉義市政府建設處表示，5、6月是阿勃勒盛開的花季，市區的公園嘉義公園、啟明路、啟明路上的二二八紀念公園、南田公園，以及世賢路、自由路多處行道樹，處處看得到阿勃勒盛開的美景，歡迎大家走出戶外賞花趣，享受好心情，紓解防疫的煩悶。 (中時 ) #公園 #嘉義市 #啟明路 #金黃色 #浪漫 也許您會感興趣 生活熱門新聞 拿400請閨蜜幫買彩券...幸運女中頭獎3300萬 真相曝光她崩潰了 - 生活 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 陳時中也救不了！強推醫材上限燒到小英 挺蔡醫師群組爆退群潮 - 生活 韓國實測氣炸鍋恐致癌！專家曝原因在… - 生活 想省錢去好市多or全聯最划算？內行給中肯答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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