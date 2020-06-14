嘉義公園金黃色阿勃勒盛開，美不勝收。（廖素慧攝）

6月21日「上帝的金戒指」日環食奇景在嘉義市最好看，且公園、街道開滿金黃色阿勃勒，一串串垂掛空中，天空黃燦燦，小花兒隨風搖曳，散落一地如金黃色地毯，美得如詩如畫，似在熱情迎接百年難見的日環食，嘉義市成浪漫小城。

嘉義市政府建設處表示，5、6月是阿勃勒盛開的花季，市區的公園嘉義公園、啟明路、啟明路上的二二八紀念公園、南田公園，以及世賢路、自由路多處行道樹，處處看得到阿勃勒盛開的美景，歡迎大家走出戶外賞花趣，享受好心情，紓解防疫的煩悶。

(中時 )