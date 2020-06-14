移民署舉辦「新住民及其子女築夢計畫」，其中社會公益組獲獎人吳施珊以天然飼料生產的健康雞蛋，本月中，施珊提供自己生產的雞蛋，贈送給弱勢家庭和社區診所醫護人員，藉著拋磚引玉的方式讓更多人能因築夢計畫而受惠。

為了鼓勵新住民將個人夢想結合社區公益，移民署今年增設社會公益組，並提供10萬元的補助金。獲獎人吳施珊以社區廚餘繁殖「黑水虻」，成蟲後成為雞隻的天然飼料，可以減少施打抗生素，讓雞隻產下高營養的雞蛋，在雲林縣四湖鄉飛沙村已經鹽化土地上，創造出更高的經濟收益。

移民署表示，吳施珊以自己姓名諧音將自家生產的雞蛋取名為「543」雞蛋，她在築夢期間適逢疫情大流行，便將「543」雞蛋公益贈送給弱勢家庭和社區診所醫護人員，幫助社區共同抗疫。

移民署表示，近年持續辦理許多協助新住民及其子女的培力計畫，築夢計畫也激發他們的創意與潛能，希望協助在台新住民成功圓夢。

(中時 )