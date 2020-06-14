前高雄市長韓國瑜因罷免成案後下台一鞠躬，但綠營側翼團體顯然不死心，近期在網路上喊出要罷免台中市長盧秀燕，市府則低調透過幕僚回應「尊重民意」。今天再傳「除秀工程」將在台中火車站前舉行罷免連署，應證了國民黨台北市羅智強曾說的，民進黨不會因罷韓成功就止步，網友發文分析討論，多數認為「很難通過」。

罷免盧秀燕團體「公民除銹工程」今天在臉書發起號召，今(14日)下午2點到5點，在台中火車站前站舉行罷免連署。且據臉書公開資料顯示，「罷免盧秀燕」社團目前已有2千多名成員，「盧秀燕下限」粉專，目前則有2萬多人左右按讚追蹤。

對於罷免行動，台中市府日前透過幕僚低調回應，「尊重民意的結果，不分藍綠都要傾聽民眾的聲音，台灣才歷經疫情的考驗，接下來要全力拼經濟，台灣加油」。

而綠營側翼繼續發動罷免，羅智強近日就曾在《鄉民來衝康》節目中表示，「民進黨不會因為罷韓成功就止步，除秀已經開始，下一波就會罷免盧秀燕，且已經開始有人針對盧的罷免案做民調了」。也因為罷免門檻只要四分之一，所以會演變到看誰不爽就要罷免，未來這樣的罷免，只怕會遍地烽火」。

網友thouloveme則在批踢踢論壇發文表示，「個人感覺台中根本沒到怨氣值到達需要罷免的頂端...這活動真的會成嗎？台中人怎麼看？感覺比起黃捷或王浩宇，盧秀燕罷免根本不成氣候」。

貼文一出也吸引不少網友留言回應，「不會過啦，盧懂得低調，風吹不起來的」、「就算盧秀燕硬碰硬強勢回擊，也不會被罷免啦」、「台中人記憶很好，前市長的政績…要罷盧很難」、「這罷免只是跟風而已」、「盧秀燕再差也沒比X龍差」。但也有網友點出，「這個團體一開始的罷免理由有一個是逢龍必反，現在完全不敢提」。

盧秀燕罷免案，引起PTT網友留言討論。(圖/本報資料照)

(中時電子報)