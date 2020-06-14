淡水警分局水碓派出所7日下午2時許獲報疑似失智老人在北新路內迷失了方向，警員黃子晏、彭川恩前往了解時發現老婦人精神狀況不佳，無法回答任何問題，透過人臉辨識系統查證，發現72歲的郭姓老婦人住家距離被發現的地點不到50公尺，疑失智症發作忘記回家路，員警趕緊通知婦人兒子到派出所將母親接回，並提醒一定要多注意媽媽的身心狀況，避免發生憾事。

日前一名老婦人在淡水區北新路徘徊許久，熱心民眾見她神情茫然，問她任何問題都只是喃喃自語說要回家、找朋友，水碓派出所警員黃子晏、彭川恩巡邏經過，員警詢問她家住何處？什麼名字？皆得不到回應，只見老婦人面露疲態，趕緊讓她到派出所休息。

警方使用人臉辨識系統交叉比對後，發現老婦人的住家就在她迷失的地點一旁不到50公尺，卻疑似因為失智症而忘記了回家的路，甚至也可能與住家擦身而過，員警替她聯繫在外工作的兒子到派出所安撫受驚嚇的母親，抵達時才發現原來替母親申請的防走失手鍊被她拆下了，幸好這次有熱心的民眾發現並報警協助，才沒有發生危險。

淡水警分局呼籲家中若有長者或失智症患者，勿讓其單獨出門，且應佩戴防走失手環或隨身攜帶紙條記載姓名、家中電話及聯絡人等資訊，俾利警方協助返家、聯繫家人，以免一時的疏忽，造成憾事發生。

(中時 )