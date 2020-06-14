《ESPN》權威記者沃洛納斯基14日爆料，包含爵士米契爾、塞爾提克塔圖、熱火阿德巴約、湖人庫茲馬與國王福克斯等5名NBA新星，已跟球員工會執行總裁羅伯茲、高級顧問克勞普諾等人開完視訊會議，積極嘗試索討復賽受傷保險！

沃神指出，這5名新星如此積極找球員工會高層協商，主因是他們將於今年10月中旬自由市場開放後，面臨新秀合約的提前續約問題，由於NBA當前已經停賽3個多月，接下來復賽前的訓練營時間也很短，讓他們擔憂會在復賽時受傷。

其中以米契爾、塔圖與阿德巴約最為緊張，因為他們本季都交出優質個人數據，很有機會換來母隊頂薪續約，假如不小心在復賽時受傷，很可能造成他們續約金額下滑，所以他們希望聯盟出資制定保險政策，替他們可能受傷風險帶來保障。

只是米契爾的「角色」更為尷尬，因為先前謠傳他贊成厄文罷賽理念，考慮不去奧蘭多參加復賽，加上他還是NBA第2個確診新冠肺炎的球員，無論是從平權運動或新冠疫情的角度來看，他似乎都不想參加復賽，也可降低意外受傷風險。

(中時 )