高雄市某校傳出同一班15名學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐等上呼吸道群聚感染。疫情指揮中心今天表示，昨天送驗的4件檢體，新冠肺炎以及流感的檢驗結果皆為陰性，已完全排除染新冠肺炎的可能。發言人莊人祥說，已確定這15名學生是感染一般感冒病毒，但究竟是哪一型，結果最快今天下午出爐。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，除了昨天新冠肺炎檢測呈現陰性的2件檢體，另2件檢體的檢驗結果昨稍晚也出爐了，同樣也是新冠肺炎和流感篩檢都呈現陰性，已確定感染的是一般感冒病毒，這4件檢體都已送台北昆陽實驗室，最快今天下午就會知道這15名學生感染的是什麼型的感冒病毒。

莊人祥表示，這15名出現上呼吸道症狀的學生是同班同學屬群聚感染，所以感染的病毒也會一樣，所以15人中只採檢4人檢體就已足夠，除非這4人新冠肺炎篩檢結果呈陽性，才會針對其餘11人進來採檢，但因這4名學生都已排除感染新冠肺炎或流感，因此已可以判定這15名學生感染的是一般感冒病毒，但型別還要再做比對，最快今天下午公布。

(中時電子報)