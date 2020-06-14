以精緻洋娃娃美顏及35F不科學火辣身材聞名的明日花綺羅，被封為「D槽女神」，然傳奇終將落幕，她日前已停止拍片多時，今年2月正式宣布退出暗黑圈，轉往藝人、網紅方向發展，也積極經營新媒體，近來開設YouTube頻道，第一支上傳的影片就是私密閨房日常。

明日花綺羅公開私密生活，連如廁都被拍下放送。(翻攝自明日花綺羅YT頻道)

新冠肺炎疫情持續延燒，日本演藝圈方面也因應多停工避險，形成藝人轉戰網路新媒體的風潮，而31歲的明日花綺羅也在此時進軍YouTube，前天(6/12)上傳第一支影片，直接放送福利，公開她每天的「早晨日常」。

這支6分鐘的影片中，明日花綺羅直接公開香閨，是走奢華宮廷路線，而她有愛犬陪睡，早上醒來第一件事是划手機跟玩狗，之後慢慢梳洗、保養、吃早餐等，值得注意的是，明日花綺羅在鏡頭前量了體重，竟不到45公斤，而影片中更直接公開她如廁的畫面，讓人直呼不拍片尺度仍大，而家裡擺滿的名牌包，則被認為有炫富之嫌，然日常片吸睛效果驚人，才2天已破百萬點閱數。

明日花綺羅YT頻道公開閨房私密日常。

(中時電子報)