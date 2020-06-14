廣東省13日新增17宗境外輸入病例和4例無症狀感染者，其中14人為孟加拉一間鞋廠的大陸籍員工，均乘搭南航CZ392孟加拉達卡至廣州航班。大陸民航局周日（14日）發布通知，決定對該航班採取熔斷措施，自6月22日起停運該航班該航線4周。值注意的是，這是民航局開出的第一份熔斷指令。

大陸民航局14日宣佈，鑒於6月11日南航CZ392孟加拉達卡至廣州航班發現17位旅客新冠病毒核酸陽性，根據《民航局關於調整國際客運航班的通知》有關規定，已觸發航班熔斷條件，民航局決定對該航班采取熔斷措施，自6月22日起，暫停該航班該航線運行4周。

確診病例源自上周四（11日）的入境航班，來自孟加拉、印度、埃及的3個航班在廣州入境，海關部門採樣後，全部人員按閉環管理程序轉運至集中隔離點，其中21人中招。17宗確診病例中14宗來自孟加拉，3宗來自印度；4宗無症狀感染者中3宗來自孟加拉，1宗來自埃及。上述確診病例和無症狀感染者，1人為外國籍，其餘均為大陸公民。

經流行病學調查，在3個航班上共甄別出262名密切接觸者，已按規定集中隔離，目前核酸檢測結果均為陰性，即未受感染，其餘人員按規定集中隔離14天。

(中時 )