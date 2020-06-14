綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持節目《地球人請回答》，15日晚間將播出「當雙親變成最熟悉的陌生人，哪種照顧對他們是好的呢？」主題，邀請王思佳、布蘭妮、唐從聖大談失智長照話題。面對父母失智是否送安養院的課題，媽媽布蘭妮自責去年受傷拖累王思佳工作，寧願未來住安養院，王思佳卻持反對意見，小禎忍不住打趣說：「美劇都是爸媽在安養院找到第二春耶！」王思佳聽完忍不住吐槽：「我是怕她毀滅安養院！」

王思佳進一步說明，過去她曾認為送父母去安養院是交給專業，直到有天看了相關影片後徹底顛覆想法，她哽咽說：「我們可能因為壓力對父母失去耐性，可是卻忘了小時候父母對我們是不會沒有耐性的，他們就是角色對換變成一個小孩，如果當初父母可以做到，那我也一定可以做到！」現場來賓為之動容，不少人眼眶泛紅，胡瓜忍不住調侃：「其實上面很多人在哭，卻是選送安養院，不曉得他們在哭什麼？」小禎妙回：「可能是思佳講太久在擦眼淚吧。」

唐從聖談自身的長照經驗。（中天綜合台提供）

身為過來人的唐從聖認為越早送越好，他舉例：「若工作做到總經理，卻必須辭職回家照顧年邁媽媽，有可能媽媽健康不會好，照顧者本身也會瘋掉，經濟上坐吃山空！所以聰明的照顧方法是，趁早期還有一點適應能力時，就先送去安養院，不然等到中晚期出現暴力傾向，安養院也不收了。」談到長照分工上，他坦言，「如果沒有外籍看護的話，我們會很辛苦。」

因唐爸剛罹患失智症時，巴氏量表分數未達申請外籍看護資格，家裡還有一位洗腎的姊姊，以至於剛開始家裡最多曾同時請6名看護，和另一位姊姊七人分工照顧。唐從聖也指出，安養院不一定適用於每個人，像是唐媽小腦已受損，走路搖晃易跌倒，需要有人隨時攙扶，難以要求安養院配合，最好是居家照顧。

聊到安養院話題，小禎打算失智前就先飛去瑞士安養院預備，更爆料胡瓜當初送她去瑞士上課走錯路，第一天就送她進去安養院，兩人還疑惑，「怎麼這個學校這麼安靜」？笑翻全場。《地球人請回答》中天綜合台每周一至周五晚間9點播出。

(中時 )